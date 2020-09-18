شكرا لقرائتكم إقفال طرح سبتمبر من برنامج الصكوك المحلية بـ1,245 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-18 إقفال طرح سبتمبر من برنامج الصكوك المحلية بـ1,245 مليار ريال متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2020م تحت برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1,245 مليار ريال سعودي (مليار ومئتان وخمسة وأربعون مليون ريال سعودي).

وقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 130 مليون ريال سعودي (مائة وثلاثين مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9,100 مليارات ريال سعودي (تسعة مليارات ومئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 1,115 مليار ريال سعودي (مليار ومائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7,615 مليارات ريال سعودي (سبع مليارات وست مائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي.

المزيد شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقفال طرح سبتمبر من برنامج الصكوك المحلية بـ1,245 مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.