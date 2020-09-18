محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات وصل إلى 77957 والوفيات 1491 سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وثلاث حالات وفاة جديدة. وأفادت وزارة الصحة اليابانية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 77957 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1491 حالة وفاة.اليابان فيروس كورونا الجديد 18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 01:42 PM Advertisements إجمالي الإصابات وصل إلى 77957 والوفيات 1491 اليابان: 476 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا اليابان: 476 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وثلاث حالات وفاة جديدة. وأفادت وزارة الصحة اليابانية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 77957 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1491 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، اليابان: 476 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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