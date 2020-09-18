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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على: أضم والطائف، وميسان، والعرضيات؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية حتى الساعة السابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 01:45 PM
"الأرصاد" نبّهت لسحب رعدية ممطرة على محافظات عدة
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على: أضم والطائف، وميسان، والعرضيات؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية حتى الساعة السابعة مساءً.
، "مدني مكة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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