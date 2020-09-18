محمد بن مسعود - الدمام - تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.245 مليار.. مقسّم إلى شريحتين أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وتمّ تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.245 مليار ريال سعودي (مليار ومئتان وخمسة وأربعون مليون ريال سعودي). وقسّمت الإصدارات إلى شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 130 مليون ريال سعودي (مئة وثلاثين مليون ريال سعودي)؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.100 مليار ريال سعودي (تسعة مليارات ومئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي. وبلغت الشريحة الثانية 1.115 مليار ريال سعودي (ملياراً ومئة وخمسة عشر مليون ريال سعودي)؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7.615 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وستمئة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي.المركز الوطني لإدارة الدين 18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 01:38 PM تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.245 مليار.. مقسّم إلى شريحتين Advertisements إقفال طرح سبتمبر 2020م من "صكوك المملكة المحلية" بالريال السعودي إقفال طرح سبتمبر 2020م من "صكوك المملكة المحلية" بالريال السعودي أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وتمّ تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.245 مليار ريال سعودي (مليار ومئتان وخمسة وأربعون مليون ريال سعودي). وقسّمت الإصدارات إلى شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 130 مليون ريال سعودي (مئة وثلاثين مليون ريال سعودي)؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.100 مليار ريال سعودي (تسعة مليارات ومئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي. وبلغت الشريحة الثانية 1.115 مليار ريال سعودي (ملياراً ومئة وخمسة عشر مليون ريال سعودي)؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7.615 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وستمئة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي. الكلمات المفتاحية ، إقفال طرح سبتمبر 2020م من "صكوك المملكة المحلية" بالريال السعودي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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