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قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة الأسبوعية الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا تجاوز الأرقام التي سُجلت عندما بلغ الوباء ذروته لأول مرة في مارس.
وأوضح المدير الإقليمي في المنظمة هانز كلوج، أمس الخميس، أنه تم الإبلاغ عن 300 ألف حالة إصابة جديدة في الأسبوع الماضي فقط.
وأضاف "لدينا وضع خطير للغاية يتكشف أمامنا".
وسجلت بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، أعلى معدلاتها اليومية منذ شهور.
وزادت القدرة على إجراء اختبارات كورونا في جميع أنحاء أوروبا، مما يعني أن تحديد الحالات وتسجيلها بات أكثر سهولة في الوقت الحالي.undefined
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 01:33 PM
300 ألف إصابة جديدة في الأسبوع الماضي فقطالصحة العالمية: زيادة "خطيرة" في حالات الإصابة بفيروس كورونا بأوروبا
قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة الأسبوعية الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا تجاوز الأرقام التي سُجلت عندما بلغ الوباء ذروته لأول مرة في مارس.
وأوضح المدير الإقليمي في المنظمة هانز كلوج، أمس الخميس، أنه تم الإبلاغ عن 300 ألف حالة إصابة جديدة في الأسبوع الماضي فقط.
وأضاف "لدينا وضع خطير للغاية يتكشف أمامنا".
وسجلت بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، أعلى معدلاتها اليومية منذ شهور.
وزادت القدرة على إجراء اختبارات كورونا في جميع أنحاء أوروبا، مما يعني أن تحديد الحالات وتسجيلها بات أكثر سهولة في الوقت الحالي.
، الصحة العالمية: زيادة "خطيرة" في حالات الإصابة بفيروس كورونا بأوروبا ،
المصدر : الخليج 365
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