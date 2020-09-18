محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ 24 ساعة الماضية سجّلت السلطات في كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وخمس وفيات. وأوضحت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجوبية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 22783 حالة منذ بدء تفشي كورونا، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 377 حالة وفاة.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد 18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 01:32 PM Advertisements خلال الـ 24 ساعة الماضية كوريا الجنوبية: 126 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا كوريا الجنوبية: 126 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا سجّلت السلطات في كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وخمس وفيات. وأوضحت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجوبية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 22783 حالة منذ بدء تفشي كورونا، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 377 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، كوريا الجنوبية: 126 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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