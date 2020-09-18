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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، بأكبر زيادة يومية في أكثر من شهر.
وقالت اللجنة، في بيان، إن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وإن 13 منها في مقاطعة شنشي في شمال غرب البلاد، و12 أخرى في شنغهاي.
ولم تسجل الصين أي إصابات محلية بفيروس كورونا منذ منتصف أغسطس.. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حالياً 85255، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 01:28 PM
أكبر زيادة يومية في أكثر من شهرالصين: 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، بأكبر زيادة يومية في أكثر من شهر.
وقالت اللجنة، في بيان، إن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وإن 13 منها في مقاطعة شنشي في شمال غرب البلاد، و12 أخرى في شنغهاي.
ولم تسجل الصين أي إصابات محلية بفيروس كورونا منذ منتصف أغسطس.. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حالياً 85255، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
، الصين: 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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