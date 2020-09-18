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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيدة بيديا ديفي بهانداري؛ رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيدة بيديا ديفي بهانداري؛ رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.undefined
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 01:25 PM
في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيدة بيديا ديفي بهانداري؛ رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسيدة بيديا ديفي بهانداري؛ رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
، القيادة تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الدستور لبلادها ،
المصدر : الخليج 365
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