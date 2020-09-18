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قالت وزارة الصحة في المكسيك، إنها سجلت 3182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و201 وفاة، أمس الخميس؛ ليصل إجمالي الإصابات، إلى 684113 والوفيات إلى 72179.
وتقول الحكومة، إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير -على الأرجح- من الإصابات المؤكّدة.المكسيك فيروس كورونا الجديد
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 01:23 PM
ليصل إجمالي الإصابات إلى 684113 والوفيات 72179المكسيك تسجّل 3182 إصابة جديدة بكورونا و201 وفاة
قالت وزارة الصحة في المكسيك، إنها سجلت 3182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و201 وفاة، أمس الخميس؛ ليصل إجمالي الإصابات، إلى 684113 والوفيات إلى 72179.
وتقول الحكومة، إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير -على الأرجح- من الإصابات المؤكّدة.
، المكسيك تسجّل 3182 إصابة جديدة بكورونا و201 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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