شكرا لمتابعة خبر عن استمرار ترشيح «محمد التويجري» لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية بالجولة الثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت منظمة الصحة العالمية استمرار المرشح السعودي والإقتصادي البارز محمد التويجري بالجولة الثانية من تصويت الأعضاء لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة العالمية المعنية بالتجارة. أكدت منظمة الصحة العالمية استمرار المرشح السعودي والإقتصادي البارز محمد التويجري بالجولة الثانية من تصويت الأعضاء لاختيار المدير العام الجديد للمنظمة العالمية المعنية بالتجارة. وأكدت مصادر أن " التويجري" مستمر مع مرشحي بريطانيا ونيجيريا وكينيا وكوريا الجنوبية فيما خرج مرشحي مصر والمكسيك ومولدوفا ، وفقاً لـ " الإخبارية " . ويتمتع المستشار محمد التويجري، وهو مستشار في الديوان الملكي بسجل حافل بالخبرات المهنية والعملية، وهو أحد رجال الاقتصاد السعودي البارزين، وسبق وأن شغل منصب وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة.

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