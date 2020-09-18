شكرا لمتابعة خبر عن العامة للزكاة والدخل: تتحمل الدولة الضريبة المضافة عن خدمات التعليم بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، بأن الدولة هي من تتحمل الضريبة المضافة عن المواطنين، من خدمات التعليم الأهلي وذلك للمواطنين "فقط".
وقالت الهيئة ردا على إستفسار لأحد المواطنين بهذا الشأن جاء فيه: «تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الأهلي للمواطنين، فقط، بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة، أما المقيمين فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة".
وتابعت الهيئة عن ضريبة تعليم رياض الأطفال،: "تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن رسوم خدمات التعليم المقدمة للمواطنين من قبل المنشآت المرخصة من وزارة التعليم فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر العامة للزكاة والدخل: تتحمل الدولة الضريبة المضافة عن خدمات التعليم بشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.