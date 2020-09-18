شكرا لمتابعة خبر عن «أبشر» توضح طريقة التعامل مع أيقونة «التأشيرات» حال عدم ظهورها على المنصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يواجه بعض المستفيدين على منصة " أبشر " مشكلة تقنية بسبب عدم ظهور أيقونة " التأشيرات " . يواجه بعض المستفيدين على منصة " أبشر " مشكلة تقنية بسبب عدم ظهور أيقونة " التأشيرات " . وأوضحت المنصة اليوم الجمعة أنه يمكن التعامل مع المشكلة من خلال دخول المستفيد على حسابه من خلال جهاز مكتبي أو " لاب توب " وإعادة المحاولة ، وفي حالة استمرار المشكلة يمكن التواصل مع المنصة مباشرةً . الجدير بالذكر أنه يمكن للمستفيد تمديد التأشيرة للعامل بشرط صلاحية الإقامة .

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