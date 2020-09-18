شكرا لمتابعة خبر عن «الضمان الصحي»: إصدار تأمين جديد شرط لتمديد تأشيرة الزيارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد مجلس الضمان الصحي اليوم الجمعة على ضرورة تجديد التأمين عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة . أكد مجلس الضمان الصحي اليوم الجمعة على ضرورة تجديد التأمين عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة . وأوضح " الضمان الصحي " أنه يشترط ربط تأشيرة الزيارة بالتأمين في الجوازات ويلزم التأمين مجدداً في حالة تمديد التأشيرة حتى يكفي التأمين مدة التمديد المطلوبة .

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