شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح مدى أحقية إضافة «العسكري» كتابع للمستفيد الرئيسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة إمكانية إضافة العسكري كتابع لرب الأسرة متى توفرت فيه الشروط الواجبة كأي مواطن آخر .
وأوضح " حساب المواطن " أنه يمكن لرب الأسرة إضافته عن طريق الدخول على حسابه ثم تفاصيل الطلب ثم بيانات التابعين ثم إضافة التابع والضغط على حفظ .
ويُشترط الإفصاح عن دخل التابع حتى يتم احتسابه ضمن دخل الأسرة ومن ثم تحديد قيمة الدعم .
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