شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح مدى أحقية إضافة «العسكري» كتابع للمستفيد الرئيسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة إمكانية إضافة العسكري كتابع لرب الأسرة متى توفرت فيه الشروط الواجبة كأي مواطن آخر .

وأوضح " حساب المواطن " أنه يمكن لرب الأسرة إضافته عن طريق الدخول على حسابه ثم تفاصيل الطلب ثم بيانات التابعين ثم إضافة التابع والضغط على حفظ .

ويُشترط الإفصاح عن دخل التابع حتى يتم احتسابه ضمن دخل الأسرة ومن ثم تحديد قيمة الدعم .