شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» يكشف حقيقة مفعول الماء في المعسل لفلترة السموم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الجمعة على خطورة احتراق التبغ تحت تأثير الفحم حتى في حالة وضع الماء في المعسل .

وقال " النمر " وضع الماء في المعسل لا يفلتر السموم الناتجه عن احتراق التبغ تحت تأثير الفحم فقد ثبت علميا انه يبرد الدخان ولكن لا يفلتره من السموم.

كما أكد أن خلط الفحم المشتعل مع الشاهي،والفول،والرزليعطي نكهه طبيعيه يعرض الانسان لمواد كيميائيه تسبب عدم انتظام نبضات القلب مثلNO2,SO2 ومسرطنه مثل PAH.