شكرا لمتابعة خبر عن «الزكاه والدخل»: رفع إيقاف الخدمات والحجز على الأموال حتى 30 سبتمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الجمعة تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال حتى 30 سبتمبر المقبل .
وأكدت الهيئة أن المكلفين الذين تم إيقاف خدماتهم سيتم رفع الإيقاف عنهم ، وإعفاء المكلفين غير المسجلين من الغرامات على كافة أنواع الضرائب والتسجيل المتأخر بشرط التسجيل قبل نهاية موعد المبادرة في نهاية سبتمبر .
ووفقاً لصحيفة المدينة ، سيتم تأجيل السداد للمكلفين المسجلين فيما يتعلق بضريبتي السلع الإنتقائية والجمارك مع قبول طلبات التقسيط بدون دفعة مقدمة ، ومنح الشهادات بلا قيود لإقرارات عام 2019 ، وذلك تيسيراً عليهم .
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