شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي الفيصل يكشف تفاصيل تعرضه للاستهداف بصاروخ في كابل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس جهاز الاستخبارات الأسبف، عن تفاصيل تعرضه للاستهداف بصاروخ في أفغانستان، خلال زياته إلى كابل بعد تحريرها.
وأوضح الفيصل أنه أراد الذهاب إلى كابل ليهنئ الرئيس الجديد بتحريرها، قائلا: " توجهنا إلى كابل، وكان معنا وفد باكستاني كبير جدًا، وجرت اتصالات لوقف القتال لأن كان فيه صواريخ تطلق من قبل الأطراف المتصارعة ".
وأضاف: " فور هبوطنا في كابل، ونحن ننزل من الطائرة وكان الرئيس الأفغاني في انتظارنا، وتوجهنا له سمعنا صرير قذيفة أو صاروخ أتى من الجنوب " .
وتابع: " أحد الباكستانيين قال صاروخ قادم، انبطحوا على الأرض، وكلنا انبطحنا على الأرض، وصار دوي انفجار في تلة بالقرب من المطار " .
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