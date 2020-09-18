رسميًا.. تحمل مشروط لضريبة القيمة المضافة عن خدمات التعليم

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الأهلي للمواطنين (فقط)، وذلك عقب استفسار أحد المواطنين قائلًا: «هل توجد ضريبة على الطفل السعودي في أقساط المدرسة ؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر»: «تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الأهلي للمواطنين، فقط، بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة، أما المقيمين فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة».

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وعن ضريبة تعليم رياض الأطفال، قالت: «تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن رسوم خدمات التعليم المقدمة للمواطنين من قبل المنشآت المرخصة من وزارة التعليم فقط».

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