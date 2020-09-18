السعودية اليوم / الهند تسجل 96424 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

سجلت السلطات الصحية في الهند، خلال الـ24 ساعة الماضية، 96424 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان إن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 84372 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 5214677 إصابة بالفيروس.

// انتهى //

12:43ت م

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نيودلهي 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسسجلت السلطات الصحية في الهند، خلال الـ24 ساعة الماضية، 96424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 1174 حالة وفاة.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان إن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 84372 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 5214677 إصابة بالفيروس.// انتهى //12:43ت م0034

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