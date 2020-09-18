السعودية اليوم / مدني تبوك يخمد حريقاً اندلع بمستودع للأخشاب بطريق المدينة



تبوك 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن فرق الدفاع المدني باشرت بلاغاً مساء أمس الخميس عن حريق في مستودع للأخشاب، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل والقيام بعمليات التبريد، ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات ولله الحمد.

// انتهى //

12:37ت م

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