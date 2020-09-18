السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

سجلت السلطات في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 126 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجوبية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 22783 حالة منذ بدء تفشي كورونا، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 377 حالة وفاة.

// انتهى //

11:27ت م

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طوكيو 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسسجلت السلطات في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وخمس وفيات.وأوضحت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجوبية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 22783 حالة منذ بدء تفشي كورونا، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 377 حالة وفاة.// انتهى //11:27ت م0025

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