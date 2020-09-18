السعودية اليوم / نائب رئيس حزب الأمة السوداني يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان



الخرطوم 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

استقبل نائب رئيس حزب الأمة السوداني اللواء فضل الله برمة ناصر، بمقر الحزب بمدينة أمدرمان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، بحضور عدد من قيادات الحزب.

وأكد ناصر خلال الاستقبال عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، منوهًا بمواقف المملكة مع بلاده في مختلف الأصعدة.

من جانبه جدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان حرص المملكة على دعم واستقرار السودان في المجالات كافة، مؤكدًا مباركة المملكة لخطوات السلام وسعيها لتحقيقه، والوقوف مع الشعب السوداني الشقيق حتى يتجاوز أثر الجائحة والفيضانات، والعمل على تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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11:11ت م

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