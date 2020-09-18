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2020-09-18 وقاية : تجنبوا ممارسة الرياضة عقب الوجبات الدسمة متابعات الخليج 365 - الرياض حذر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” من ممارسة الرياضة عقب تناول الوجبات الدسمة.

ووجه المركز عدة نصائح للأفراد لاختيار الوقت الأمثل لممارسة النشاط البدني حتى يحصل الشخص على الفائدة المرجوة. وقال المركز إنه يفضل ممارسة التمارين في فترة الصباح لمن يرغب في حرق نسبة أكبر من الدهون أو المحافظة على مستوى السكر في الدم، كما يفضل الانتظار من ساعتين إلى 3 ساعات بعد تناول وجبة دسمة قبل ممارسة الرياضة. Advertisements

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