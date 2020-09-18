فيديو.. إخماد 80 % من حريق جبل عمد جنوب الطائف

2020-09-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا تزال فرق الدفاع المدني في الطائف تشارك في مكافحة حريق جبل عمد في مركز ثقيف والذي اشتعلت فيه النيران منذ الأمس.

ونجح الدفاع المدني في الطائف وفرق الدفاع المدني في محافظة ميسان في السيطرة على 80 % من حريق جبل عمد فيما تتزايد صعوبة السيطرة على الحريق بسبب سرعة الرياح واتساع بقعة النيران وكثافة الأشجار في موقع الحريق.

وقال العقيد محمد القرني متحدث الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة في مداخلة مع قناة الإخبارية إن قيادة العمليات في الموقع طلبت الإسناد اللازم من طيران الأمن والفرق التطوعية حيث تم تخصيص 3 مواقع للإسناد الإداري والبشري والآلي حيث تنطلق المجموعات إلى مكان الحادث للمشاركة في إخماد الحريق.

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تفاصيل حريق جبل عمد جنوب الطائف

وكان المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أوضح أمس أن الحادث عبارة عن اندلاع النيران في أشجار وأعشاب وحشائش بمواقع ومساحات مختلفة.

صعوبات تواجه فرق الإطفاء

وقال : “إنه تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وبمساندة طيران الأمن، كما تم تطبيق خطة الإسناد الآلي والبشري للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة عدد من الفرق من الطائف والعاصمة المقدسة وقوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة”.

وبين أنه تم استخدام جميع الآليات المخصصة لمثل هذه المواقع وكذلك المعدات المتنقلة وتم عزل الحريق لعدم امتداده للمنازل المجاورة ومكافحته وفق الخطة المعدة حسب ما تقتضيه طبيعة تضاريس المنطقة وكذلك حالة الطقس.

وأسهمت الظروف الجوية ووعورة المنطقة في انتشار الحريق في مواقع متفرقة وعلى مساحات ممتدة وهو ما تسبب في استمرار مواصلة عمليات الإطفاء.

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