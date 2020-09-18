تطورات جديدة في حريق «جبل عمد» والدفاع المدني يباشر حصاره

سيطرت فرق الدفاع المدني بميسان، على الحريق الذي اندلع بجبل عمد بمركز ثقيف بنسبة كبيرة، وتباشر الآن حصره بمنطقة محدودة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني بموقع «تويتر»، إن فرق الدفاع المدني تواصل مباشرة حريق جبل (عمد) بثقيف، ووصلت نسبة السيطرة إلى ما يقارب 80٪ وتتابع المتغيرات التي تحدثها الرياح على الحادث، وتعمل الآن على حصره في منطقة محدودة، بعد أن تم دعم الفرق بفرق إسناد من إدارة الطائف.

وكان المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أوضح أن حادث حريق جبل عمد بمركز ثقيف، عبارة عن اندلاع النيران في أشجار وأعشاب وحشائش بمواقع ومساحات مختلفة، قائلًا، تم تحريك الفرق اللازمة إلى الموقع ومساندتها بمعدات ثقيلة وبمساندة طيران الأمن، وتطبيق خطة الإسناد الآلي والبشري للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة عدد من الفرق من الطائف والعاصمة المقدسة وقوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.