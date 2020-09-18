مجلس الضمان الصحي يحسم موقف «التأمين» عند تمديد تأشيرة الزيارة

حتى يغطي الفترة الجديدة ويتم ربطه بالجوازات..
أوضح مجلس الضمان الصحي، اليوم الجمعة، أنه يلزم تأمين جديد عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة، وذكر المجلس أنه «عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة، يتم إصدار تأمين جديد يغطي فترة التمديد، ليتم ربطه بالجوازات»، وفق ما جاء على حساب مجلس الضمان، عبر حسابه على موقع تويتر.
ووجه أحد المقيمين استفسارا مفاده: «عندي تمديد زيارة متعددة للوالد، سددت مبلغ التأمين المطلوب، وشيَّكت عليها بموقع مجلس الضمان الصحي موجودة.. لكن من (أبشر) تجيني رسالة بعدم إمكانية التمديد لعدم كفاية التأمين لمدة التمديد المطلوبة».
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