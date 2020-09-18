الحصيني يتوقع طقس الجمعة والسبت والمناطق المتأثرة بهطول الأمطار

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار والرياح على مناطق المملكة يومي الجمعة والسبت.

وقال الحصيني، بمداخلة لإذاعة «الرياض»، إن المملكة تشهد، اليوم الجمعة، رياح متوسطة بأجزاء من شمال المنطقة الشرقية وحائل وبين المدينة وتبوك وأجزاء من الساحل الغربي من رابغ حتى جنوب جدة وشمال جيزان بنحو 150 كم، وجنوب منطقة الرياض حتى نجران، ونواحي الربع الخالي وما بين نجران والرياض وشرق الباحة وشرق عسير وجنوب المنطقة الشرقية والحدود السعودية العراقية الأردنية. مشيرًا إلى توقعات بهطول أمطار متباينة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من منطقتي مكة والباحة، وجيزان وتشمل أجزاء من اليمن.

وحول حالة الطقس المتوقعة لطقس غد السبت، قال الحصيني، إن الرياح ستكون متوسطة على أجزاء من شمال المنطقة الشرقية والقصيم وجنوب حائل وأجزاء من الساحل الغربي نواحي جنوب جدة، لافتًا إلى استمرار تأثير الرطوبة على ساحل الشرقية، بينما ستؤثر الأمطار على الباحة وعسير وجيزان، خاصة على المرتفعات والسفوح الغربية منها، وجنوب مكة المكرمة، متوقعًا أن تكون الأجواء حارة خلال يومي «الجمعة والسبت»، لتكون درجة الحرارة العظمى بين 37 إلى 44 درجة، والصغرى من 20 إلى 33 درجة، فيما ستكون درجة الحرارة العظمى في المصايف من 20 إلى 34 درجة والصغرى من 16 إلى 23 درجة، وستكون الأجواء رائعة ليلًا على معظم المناطق، فتميل إلى الاعتدال بداية الليل وتكون معتدلة بمنتصفه، ولطيفة إلى مائلة للبرودة بآخره، وذلك خارج المدن.