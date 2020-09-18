سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم تجديد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، ودعوتها إلى حل القضية الفلسطينية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

واهتمت بإشادة ممثل منظمة الصحة العالمية لدى إسلام آباد بتغلب باكستان على وباء

وأخبرت عن إغلاق السلطات الباكستانية 22 مؤسسة تعليمية خلال اليومين الماضيين في جميع أنحاء البلاد، لعدم تنفيذها وتطبيقها للإجراءات الوقائية اللازمة لفيروس كورونا.

أمنياً أخبرت عن قضاء الأمن الباكستاني على "عنايت الله أسد بينتي" وهو أحد الإرهابيين المطلوبين خلال عملية أمنية تم تنفيذها شمال غرب باكستان.

وفي الشأن الإقليمي تطرقت صحف باكستان إلى مطالبة الهند من الصين بسحب قواتها من منطقة لاداخ الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.

وأشارت إلى قلق الاتحاد الأوروبي من عودة انتشار فيروس كورونا مجدداً في الدول الأوروبية.

// انتهى //

09:37ت م

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إسلام آباد 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تجديد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، ودعوتها إلى حل القضية الفلسطينية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.واهتمت بإشادة ممثل منظمة الصحة العالمية لدى إسلام آباد بتغلب باكستان على وباء كورونا والسيطرة على انتشاره.وأخبرت عن إغلاق السلطات الباكستانية 22 مؤسسة تعليمية خلال اليومين الماضيين في جميع أنحاء البلاد، لعدم تنفيذها وتطبيقها للإجراءات الوقائية اللازمة لفيروس كورونا.أمنياً أخبرت عن قضاء الأمن الباكستاني على "عنايت الله أسد بينتي" وهو أحد الإرهابيين المطلوبين خلال عملية أمنية تم تنفيذها شمال غرب باكستان.وفي الشأن الإقليمي تطرقت صحف باكستان إلى مطالبة الهند من الصين بسحب قواتها من منطقة لاداخ الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.وأشارت إلى قلق الاتحاد الأوروبي من عودة انتشار فيروس كورونا مجدداً في الدول الأوروبية.// انتهى //09:37ت م0017

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