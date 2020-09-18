︎ : .

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر اشتعال النيران في أحد الأشخاص ليهرع آخرون بنجدته وإخمادها، وذلك أثناء احتفال باستخدام بنادق البارود جنوب المملكة. وأظهر الفيديو حدوث انفجـار بشكل مفاجئ واشتعال النيران وإصابة الحضور بحالة من الهلع والخوف، وفرارهم من موقع الانفجـار خوفاً من تعرضهم للأذى.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لحظة اشتعال النيران في شخص أثناء احتفال بـ “بنادق البارود” جنوب المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.