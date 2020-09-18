“الترفيه” تعلن عن أكبر عرض جوي في تاريخ المملكة احتفالاً باليوم الوطني

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن عروض جوية احتفالاً باليوم الوطني الـ90، بمشاركة مختلف قطاعات الطيران العسكري والمدني. Advertisements وأوضحت الهيئة أن العرض يُعد أكبر عرض جوي في تاريخ المملكة، لافتة إلى أنه يمكن مشاهدة العرض، الذي سينطلق في 23 سبتمبر الجاري الساعة الـ4 مساءً، في نقل مباشر على القناة السعودية.





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