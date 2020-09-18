فرض الحراسة القضائية على مستشفى بجدة بعد عزل المدير العام

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أصدرت المحكمة التجارية بجدة حكم نهائي بعزل مدير مستشفى وفرض الحراسة القضائية عليها واختيار محاسب قانوني لممارسة مهامه .
جاء ذلك بعد البت في القضية المرفوعة من بعض الملاك على رئيس مجلس إدارة شركة بالقطاع الصحي لإتهامه بالفساد وتعيين أحد الملاك مدير بدون الرجوع لمجلس الإدارة ، وفقاً لـ ” عكاظ ” .
وأدانت “تجارية جدة ” المدعى عليه بعد ثبوت إساءة التصرف في إدارة الأموال واستغلال منصبه ما كاد يتسبب في الإنهيار التام للمنشأة والإضرار بالشركاء .
كما رصد الحارس القضائي 14 مخالفة للمدير المعزول منها تعيين أبنائه وأقاربه برواتب خيالية بدون حضور للعمل ، واستغلال المنصب ، وغيرها من المخالفات الجسيمة .
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