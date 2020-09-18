“التجارة” تستدعي 348 سيارة “مازدا” بسبب خلل قد يؤدي إلى حـادث

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استدعت وزارة التجارة 348 مركبة مازدا “CX-9” موديل 2018 لخلل في التوصيلات الكهربائية قد يؤدي إلى عدم خروج الوسادة الهوائية الأمامية للراكب.

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وأوضحت أن الخلل يزيد من خطر الإصابة مع احتمالية تعطل إشارات الانعطاف ونظام تشغيل المحرك، وقد يؤدي إلى وقوع حـادث.

وطالبت بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من موقع الاستدعاء (recalls.sa)، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.



