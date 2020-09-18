︎ :
.
استدعت وزارة التجارة 348 مركبة مازدا “CX-9” موديل 2018 لخلل في التوصيلات الكهربائية قد يؤدي إلى عدم خروج الوسادة الهوائية الأمامية للراكب.
وأوضحت أن الخلل يزيد من خطر الإصابة مع احتمالية تعطل إشارات الانعطاف ونظام تشغيل المحرك، وقد يؤدي إلى وقوع حـادث.
وطالبت بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من موقع الاستدعاء (recalls.sa)، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة” تستدعي 348 سيارة “مازدا” بسبب خلل قد يؤدي إلى حـادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.