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نشرت قناة “ثمانية” على “يوتيوب”، أمس (الخميس)، فيلماً وثائقياً قصيراً عن ظاهرة أسراب الجراد التي هاجمت المملكة هذا العام.
ويشرح الفيلم، الذي أُنتج بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، العوامل التي أدت إلى وصول أسراب غير مسبوقة من الجراد إلى عدد من مدن المملكة، خصوصاً المدن الساحلية.
وتحدث خلال الفيلم عدد من المزارعين والباحثين المتخصصين، الذين رووا تجاربهم في التعامل مع هذه الكارثة التي هددت المحاصيل الزراعية، كما تطرق الفيلم إلى أساليب مكافحة الجراد وحملات القضاء عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر “قصة كارثة الجراد”.. فيلم قصير يشرح ظاهرة أسراب الجراد غير المسبوقة هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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