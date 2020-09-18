التجارة تشدد على ضرورة التقيد بقواعد نظام التجارة الإلكترونية بالإعلانات التجارية

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شدَّد المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، على ضرورة التقيد بقواعد نظام التجارة الإلكترونية عند بث الإعلانات التجارية عبر الوسائل الإلكترونية.
وقال “الحسين”: من “أجل حماية المستهلك من التضليل يجب على كل من يُعلن من أفراد أو منشآت في أي وسيلة إلكترونية، مثل (سناب شات، تويتر، فيسبوك، إنستجرام، وغيرها)، أن يوضح أنه إعلان تجاري”.
وختم المتحدث باسم وزارة التجارة، بالإشارة إلى أن “نظام التجارة الإلكترونية ينص على ذلك، ويعاقب المخالف”.
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