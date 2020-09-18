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أقامت جامعة المستقبل، يوم أمس الأربعاء، محاضرة عن بعد بعنوان “إضاءات حول مستقبل ريادة الأعمال” قدمها الدكتور عبد الكريم الصمعاني المستشار والمدير التنفيذي لريادة الأعمال في وزارة التعليم، بحضور أكثر من 170 مستفيدًا ومستفيدة.
وتحدث “الصمعاني”، خلال المحاضرة، عن مستقبل ريادة الأعمال مؤكدًا أن المئة عام القادمة ستشهد تحولًا في مجال الوظائف، حيث سوف تستغني الكثير من المشاريع عن موظفيها وتستبدلهم بالروبوتات، مشيرًا إلى أن الوظائف الأكثر طلبًا خلال الـ 15 عامًا الماضية كانت تتمحور حول عدة وظائف من أهمها (مدون – مصمم تطبيقات – خبير استدامة – محلل بيانات ضخمة).
وأكد “الصمعاني” على أن أصحاب المشاريع قد أصبحوا يهتمون بالذكاء الاصطناعي لقدرته على تحسين وتطوير مشاريعهم، لافتًا إلى أهمية التخطيط لرواد الأعمال وطرق المساهمة في نجاحهم وتحقيق أهدافهم، وحث رواد الأعمال على الاستثمار فيما يحبوه من أعمال.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات المتخصصة في الاقتصاد والتنمية والتي تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع تنفيذًا لخطتها الاستراتيجية 2020-2025م، حيث تعد خدمة المجتمع من أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها هذه الخطة الطموحة.
كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء العديد من الوظائف خلال 100 عام واستبدالها بالروبوتات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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