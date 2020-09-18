أخبار السعودية اليوم.. الجوازات تعلق مؤقتًا خدمة تصاريح سفر المبتعثين بمنصة أبشر، وانخفاض ملموس في حالات كورونا النشطة والحرجة

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، ومنها: «الجوازات السعودية» تعلق مؤقتًا خدمة تصاريح سفر المبتعثين عبر منصة أبشر، وانخفاض ملموس في حالات كورونا النشطة والحرجة، و القبض على متهمين ارتكبا 18 جريمة سرقة بالرياض

«الجوازات السعودية» تعلق مؤقتًا خدمة تصاريح سفر المبتعثين عبر منصة أبشر

أعلنت الجوازات السعودية، تعليق خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين من المواطنين عبر منصة أبشر على أن يتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة.

مستجدات كورونا بالمملكة.. خريطة الإصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت جدة قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 55 حالة إصابة؛ تلتها مكة المكرمة بـ50 حالة، ثم المدينة المنورة 40 حالة، فالرياض 39 حالة.

القبض على متهمين ارتكبا 18 جريمة سرقة بالرياض باستخدام 17 مركبة

ألقت شرطة الرياض القبض على متهمين اثنين تورطا بارتكاب عدد من جرائم السرقة باستخدام 17 مركبة قاما بسرقتها.

وزراء البيئة بمجموعة العشرين يؤكدون أهمية بناء مستقبل مستدام للجميع

اجتمع وزراء البيئة لدول مجموعة العشرين؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال السياسات بشأن الحد من تدهور الأراضي وفقدان الموائل والحفاظ على الشعاب المرجانية، سعيًّا إلى حماية النظم البيئية والتنوع الحيوي على كوكب الأرض.

هيئة تقويم التعليم تعلن موعد تطبيق مقياس «كفايات المصلح المسجل»

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتعاون مع وزارة العدل ممثلةً في مبادرة تفعيل منظومة المصالحة؛ أن تطبيق مقياس «كفايات المصلح المسجل»، سيكون يوم السبت المقبل 2 صفر 1442ه–19 سبتمبر 2020م.

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الأخت الكبرى للطفل المُعنف عبدالله تروي تفاصيل جديدة

كشفت الأخت الكبرى للطفل عبدالله حسين الحارثي، المعروف إعلاميًا بالطفل «المُعنف»، عن تفاصيل جديدة بشأن قضيته التي أثيرت قبل عدة أيام عقب تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تعنيف والده له.

«الصحة»: انخفاض ملموس في حالات كورونا النشطة والحرجة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 593 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (328144) حالة، منها (16538) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1180) حالة حرجة؛ ما يعد انخفاضًا ملموسًا، كما تم تسجيل (1203) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (307207) حالات.

4خطوات لإصدار شهادة صلاحية الطيران.. وهذه أنواعها

حددت هيئة الطيران المدني، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» خطوات إصدار شهادة صلاحية الطيران، وأنواعها.

«التقاعد» تطلق خدمة طباعة التعريف «الفوري» بالمعاش التقاعدي

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد خدمة طباعة التعريف «الفوري» بالمعاش التقاعدي؛ حيث تمكن الذعملاء «التقاعد» (أفرادًا وجهات) من استعراض وطباعة تفاصيل المعاش الخاص بالمتقاعد بشكل ذاتي ومباشر.

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