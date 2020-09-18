سارت عكس الاتجاه بالمخالفة للنظام
ألقى رجال المرور القبض على قائدي 3 شاحنات، تعمدوا السير عكس الاتجاه في جدة وعرَّضوا قائدي المركبات للخطر.
وتفاعل «المرور السعودي» عبر حسابه بموقع تويتر، مع بلاغ تلقاه بشأن «3 مركبات تسير عكس الاتجاه في جدة» وردَّ بأنه «تم القبض على قائدي المركبات المخالفة، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور».
وبحسب نظام المرور، فإنَّ عقوبة قیادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السیر، ھي غرامة مالیة لا تقل عن 3 آلاف ریال، ولا تزيد على 6 آلاف ریال، ولا تشمل العقوبة حجز السیارة، أو توقیف قائدھا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاحنات تعرض المركبات للخطر في جدة.. و«المرور» يطيح بقائديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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