البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثيين طائرة مفخخة لاستهداف المملكة

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية طائرة مفخخة بدون طيار بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، مساء اليوم الخميس، والتي تم اعتراضها وتدميرها بنجاح من قبل قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة.

وجدد السُّلمي، في بيان اليوم، مطالبته المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية ومحاسبة مرتكبيها ومن يدعمها بالمال والسلاح، ومنع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية تستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية.

كما شدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة لوقف الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني الداعم والممول لميليشيا الحوثي الإنقلابية وللجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيهما وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيهما.

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وأعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، في وقت سابق، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

وقال المُتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف المدنيين بمدينة خميس مشيط السعودية.

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