سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على ردود الفعل المحلية المتباينة على إعلان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج تسليم السلطة في شهر أكتوبر المقبل.

ونقلت تأكيد المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أن عزم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج تسليم السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة نهاية أكتوبر المقبل محطة حاسمة في الأزمة الليبية، مضيفة أن المسؤولية الآن تقع على الأطراف المعنية لتحمل مسؤولياتها بالكامل أمام الشعب، واتخاذ قرارات تاريخية والقبول بتقديم تنازلات متبادلة من أجل وطنهم.

وأشارت إلى دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى ضرورة تمثيل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور «في أي حوار يناقش العملية الدستورية» بما يضمن التعجيل بإنهاء المراحل الانتقالية والتمهيد للاستفتاء على مشروع الدستور «المنجز» وإجراء الانتخابات، آملا بمساعدة الأمم المتحدة الشعب الليبي لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور.

وتناولت تصريح متحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك أن الأمم المتحدة والحكومة الألمانية تخططان لعقد قمة جديدة بشأن ليبيا عبر الإنترنت في 5 أكتوبر المقبل، موضحا أن القمة ستضم إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عددا من وزراء الخارجية وممثلي طرفي النزاع في ليبيا.

وأوردت بيان وزارة الخارجية الروسية بأن هناك اتفاقًا بين القاهرة وموسكو على زيادة التنسيق من أجل تسهيل إقامة حوار بنّاء بين الليبيين بمشاركة جميع القوى والجمعيات السياسية الرئيسية؛، بهدف ضمان وحدة وسلامة أراضي ليبيا وسيادتها، وفقًا لقرارات مؤتمر برلين، وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510.

وعرجت صحف ليبيا على الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي بحثا خلاله تطورات الأوضاع في ليبيا مشددين ضرورة استمرار العمل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للقضية الليبية.

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