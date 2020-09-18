السعودية اليوم / المكسيك تسجل 3182 إصابة جديدة بكورونا و201 وفاة



مكسيكو سيتي 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 3182 إصابة جديدة بفيروس

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.

// انتهى //

04:31ت م

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مكسيكو سيتي 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 3182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و201 وفاة يوم الخميس ليصل إجمالي الإصابات إلى 684113 والوفيات إلى 72179.وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.// انتهى //04:31ت م0253

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