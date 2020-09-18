سياسي / الرئيس الصومالي يعين محمد حسين روبلي رئيسًا جديدا للوزراء



مقديشو 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

أعلن مكتب الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد اليوم، أنه عيّن محمد حسين روبلي رئيسًا جديدا للوزراء.

ويحل روبلي الوافد الجديد على السياسة محل حسن علي خيري الذي أقيل في يوليو الماضي بعد صراع على السلطة مع الرئيس.

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03:41ت م

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