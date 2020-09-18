سياسي / رئيس الوزراء السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره العراقي



الخرطوم 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك اليوم، اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، عبّر خلالها عن تعازيه لرئيس الوزراء والشعب السوداني في ضحايا كارثة الفيضان، كما دعا للمصابين بعاجل الشفاء.

و عبّر رئيس مجلس الوزراء السوداني من جانبه عن شكره وتقديره لشعب وحكومة جمهورية العراق الشقيقة لحرصها بالوقوف بجانب الشعب السوداني لاجتياز الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.

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03:19ت م

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