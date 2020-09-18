الاستعلام عن المخالفات المرورية بـ3 طرق بسيطة

تقدم وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر، وذلك سواء للمواطنين والمقيمين بهدف التيسير عليهم وتوفيرًا للوقت والجهد والنفقات، ومن بين تلك الخدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية ، وقد اتاحت من أجل ذلك عدة طرق مختلفة منها عن طريق رقم الهوية أو من خلال رقم لوحة المركبة وغيرها من الطرق، وفي هذا التقرير نعرض لـ3 طرق سهلة وميسرة لمعرفة المخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

3 طرق بسيطة لمعرفة المخالفات المرورية

أتاحت وزارة الداخلية 3 طرق مختلفة للاستعلام عن المخالفات المرورية وفيما يلي بيان لهذه الطرق وخطوات الاستفادة منها :

الاستعلام عن طريق موقع وزارة الداخلية

يمكن للمواطن أو المقيم معرفة المخالفات المرورية المرتكبة بمركبتهم من خلال موقع وزارة الداخلية باتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الإلكتروني.

الضغط على الزر الخاص بالمخالفات المرورية.

تحديد المخالفة المراد الاستعلام عنها مثل مخالفة المرور أو انتهاء رخصة القيادة الخاصة وغيرها .

إدخال رقمالهوية الخاص بالمستعلم في الحقل المخصص.

كتابة الرمز الخاص بالمستعلم الظاهر في صفحة الموقع.

وثم الضغط على زر البحث.

وأخيرًا إدخال البيانات التي سيطلبها الموقع، وثم الضغط على زر تم.

وبعد اتباع الخطوات السابقة يمكن للمستعلم التنقل من خلال صفحات الموقع إلى صفحة الاستعلامات، التي تظهر كافة بيانات المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على المركبة المخالفة، والتي تشمل عدد من التفاصيل مثل المكان الذي وقعت به المخالفة، ووقت حدوثها وغيرها.

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طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

ويمكن أيضًا التعرف على المخالفات المرورية المسجلة على المركبة برقم اللوحة وذلك عن طريق منصة ابشر باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على زر خدمة المرور.

ثم الضغط على زر الاستعلام في الصفحة.

ثم الضغط على الاستعلام عن الرخصة عن طريق رخصة المركبة.

ثم يتم الانتقال بالمستعلم إلى صفحة أخرى، وفيها القيام بإدخال رقم اللوحة الخاص بالمركبة.

ثم إدخال البيانات المطلوبة بدقة وبشكل صحيح.

ثم النقر على زر المخالفات.

وخلال ثوان ستظهر كافة البيانات المتعلقة بمخالفات المركبة، ومنها ميعاد ارتكابها، والمكان التي سجلت به وغيرها.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة

في حال توفرت لديك رقم للمخالفة فيمكن التعرف على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر إلكترونيًا بخطوات سهلة كما يلي:

الدخول إلى منصة أبشر عبر الإنترنت.

ثم الضغط على زر الخدمات المرورية.

الضغط على زر الاستعلام عن مخالفة المرور.

إدخال رقم المخالفة في الحقل المخصص لذلك، ومتابعة باقي الخطوات للوصول إلى الاستعلام عن البيانات المتعلقة بالمخالفة ومنها مكان وقوعها، وقيمتها، ونوعها، وغيرها.

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