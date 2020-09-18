شكرا لمتابعة خبر عن لقطة عفوية لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونظيره الإماراتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

جمعت صورة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، بنظيره الإماراتي سهيل المزروعي.

وتعكس الصورة العلاقات الأخوية والشراكة في كل القضايا والملفات بين المملكة والإمارات.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد التقى أمس الخميس، بالمزروعي، الذي يزور المملكة، وناقشا تطورات الأسواق البترولية.

وشارك وزير الطاقة الإماراتي في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج JMMC في الرياض.