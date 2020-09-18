شكرا لمتابعة خبر عن ضابط مخابرات سابق يكشف تفاصيل دعم قطر للحوثي لضرب المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

فضح ضابط مخابرات سابق، الدعم الذي قدمته قطر لميليشيا الحوثي الإرهابية لضرب أهداف داخل المملكة.

وقال ضابط المخابرات جيسون جي بطل الملف السري القطري: " الدوحة دأبت على تمويل ميليشيات الحوثي خلال السنوات القليلة الماضية بشكل مباشر بهدف مهاجمة السعودية " .

وأشار إلى أن قطر حاولت إسكاته بمبلغ يصل إلى 750 ألف يورو من أجل عدم الحديث عن تمويل الحوثيين.

وأضاف: " خطر ميليشيات الحوثي لم يعد مقتصرا على استهداف الأراضي السعودية، إذ يعتقد أن مملكة البحرين وطرق الشحن الدولية أصبحت ضمن بنك أهدافهم " .