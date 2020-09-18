شكرا لمتابعة خبر عن ضابط مخابرات سابق يكشف تفاصيل دعم قطر للحوثي لضرب المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):فضح ضابط مخابرات سابق، الدعم الذي قدمته قطر لميليشيا الحوثي الإرهابية لضرب أهداف داخل المملكة.
وقال ضابط المخابرات جيسون جي بطل الملف السري القطري: " الدوحة دأبت على تمويل ميليشيات الحوثي خلال السنوات القليلة الماضية بشكل مباشر بهدف مهاجمة السعودية " .
وأشار إلى أن قطر حاولت إسكاته بمبلغ يصل إلى 750 ألف يورو من أجل عدم الحديث عن تمويل الحوثيين.
وأضاف: " خطر ميليشيات الحوثي لم يعد مقتصرا على استهداف الأراضي السعودية، إذ يعتقد أن مملكة البحرين وطرق الشحن الدولية أصبحت ضمن بنك أهدافهم " .
كانت هذه تفاصيل خبر ضابط مخابرات سابق يكشف تفاصيل دعم قطر للحوثي لضرب المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.