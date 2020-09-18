شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. صانع محتوى يعترف بخداع المتابعين وفبركة مقاطع الجن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد صانع المحتوى هشام الدماك، أن مقاطع الفيديو عن الجن في بيوت مهجورة، جميعها مفبركة ومزيفة.
وكشف الدماك، خلال برنامج " الراصد " عن طرق الإخراج والحيل التي تُستخدم في تصوير مقاطع الجن.
وأوضح أنه يتم ربط بعض الأبواب والنوافذ بخيوط رفيعة بغرض إحداث ضجيج في المكان وإعطاء إيحاء للمشاهد بأن الجن هي من تقوم بهذه الحركات بغرض الإثارة.
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