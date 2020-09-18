«الجوازات السعودية» تعلق مؤقتًا خدمة تصاريح سفر المبتعثين عبر منصة أبشر

سيتم تفعيلها خلال الأيام المقبلة
أعلنت الجوازات السعودية، اليوم الخميس، تعليق خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين من المواطنين عبر منصة أبشر على أن يتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة.
وقالت الجوازات السعودية، في تغريدة على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر: «ضمن جهودنا لتطوير خدماتنا الإلكترونية، نفيدكم بأنه تم مؤقتًا إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين من المواطنين عبر منصة أبشر، وستتم إعادة تفعيل الخدمة مجددًا خلال الأيام المقبلة».
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