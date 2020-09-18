السعودية اليوم / البرازيل تسجل 36303 إصابات و829 وفاة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيلها 36303 إصابات و829 وفاة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان: " وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 4455386 حالة​​​، كما وصلت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 134106". وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

// انتهى //

03:49ت م

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برازيليا 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيلها 36303 إصابات و829 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الــ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان: " وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 4455386 حالة​​​، كما وصلت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 134106". وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.// انتهى //03:49ت م0251

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