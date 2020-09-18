سياسي / الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين أنييز تعلن انسحابها من الانتخابات الرئاسية



لاباز 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين أنييز اليوم انسحابها من الانتخابات الرئاسية.

وقالت جانين أنييز في رسالة نشرت في صفحتها على موقع فيسبوك: "اليوم أسحب ترشيحي لرئاسة بوليفيا​​​. هذا ليس تضحية ، بل شرف عظيم ، لأنني أفعل ذلك لمواجهة خطر انقسام الأصوات بين المرشحين الديمقراطيين".

// انتهى //

03:38ت م

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