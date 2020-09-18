اجتماعي / بر "الكدمي" تبدأ توزع 450 سلة غذائية على مستفيديها



صبيا 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

بدأت جمعية البر الخيرية بمركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا بمنطقة جازان اليوم، توزيع 450 سلة غذائية ، على الأسر المستفيدة من خدماتها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن حسن الذروي أن السلال الغذائية تتضمن جميع المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسر بالإضافة إلى توزيع 500 كيس دقيق، مشيرا إلى أن الجمعية قامت بإيصال السلال الغذائية إلى منازل الأسر المستفيدة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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